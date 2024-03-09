Подробности о военном рассказали в телеграмм-канале бригады.

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Что известно о военном, на которого набросились с топором на Буковине

Во время просмотра видео, бойцы "десятки" узнали в работнике ТЦК своего побратима Николая Мусензового на позывной "Гранит". Военный служил главным сержантом 2 взвода 108 отдельного штурмового батальона 10 бригады. Его побратим рассказал, что Мусензовий прошел тяжелые бои в деоккупации Киевской области и сдерживал врага на Бахмутском направлении.

"Мусензовый знал о войне задолго до февраля 2022 года, ведь подписал контракт, находился в должности главного сержанта взвода. Уже во время полномасштабного вторжения был старшим группы, что неоднократно выходила на штурмы врага", – говорится в заметке 108 отдельного штурмового батальона.

Известно, что Николай Мусензовой был дважды награжден орденом "За мужество". Он, получив ранения, пролечился и вернулся в батальон. После того, как боец получил второе ранение, его перевели в ТЦК и СП.

С начала вторжения у нас в роте было примерно 140 человек. Сейчас осталось ориентировочно 12. Много – лечится, много – "на правде". Те, кому предоставили статус ограниченно годных, перевелись работать в тыловые подразделения или в ТЦК. Стоило ли человеку было проходить ад, потерять здоровье, остаться живому, чтобы дома на него нападали с топором и обзывали. Надеюсь вас (нападавших – 24 Канал) не заберут в армию, а посадят,

– говорит собрат Николая Мусензового.

Военные требуют сурового наказания для нападавших, а также привлечь к ответственности присутствующих во время столкновения полицейских за их бездействие.

Нападение на работников ТЦК и СП на Буковине

7 марта в селе Плоская в Черновицкой области двое мужчин напали на работников ТЦК и СП. Водитель автомобилем ВАЗ-2121 наехал на 41-летнего работника ТЦК. Затем злоумышленник развернулся на машине и остановился вблизи военнослужащих. Взяв топор, он ударил одного из них тупой частью в предплечье.

Известно, что другой нарушитель тоже нанес удары военнослужащему в плечо. Затем оба злоумышленника повредили автомобиль работника военкомата. Они побили лобовое стекло и боковые окна. Совершив противоправные действия, мужчины скрылись.

Известно, что работник ТЦК получил телесные повреждения.

Правоохранители задержали нападавших. Ими оказались местные жители 28 и 43 лет. Известно, что мужчин задержали. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства.