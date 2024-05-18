Мужчина с ножом напал на работника ТЦК на Днепропетровщине: его задержали

В городе Синельниково на Днепропетровщине мужчина с ножом напал на работника ТЦК. В Нацполиции сообщили, что уже задержали подозреваемого.

Известно, что соответствующий инцидент произошел 18 мая во время раздачи повесток. В результате военнослужащий РТЦК и СП получил ножевое ранение руки – ему оказали необходимую помощь.

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Нападение на сержанта ВСУ

Около 8.30 в Синельниково военнослужащий остановил 48-летнего мужчину для проверки документов. Для вручения повестки мужчину пригласили сесть в служебный автомобиль. Однако во время разговора гражданин внезапно вытащил нож и ударил им военнослужащего.

Нож, с которым мужчина напал на сержанта Вооруженных Сил / Нацполиция

Полиция задержала нападавшего и сообщила мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по факту покушения на убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Подорванного в нападении уже задержали правоохранители / Нацгвардия

Инциденты с ТЦК