Сейчас Кремль начнет кричать про угрозу для русских в Приднестровье и пробовать усилить свою военную группировку. С помощью воздушного соединения. Чтобы затем напасть на Одессу, угрожать Молдове и ее запуганному руководству.
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Что будет делать военно-политическое руководство Украины?
1. Если Россия начнет переброску новых сил в Приднестровье, Украина уничтожит все военные аэродромы и аэропорты.
2. Массированными артиллерийскими ударами ВСУ будет снесена вся военная инфраструктура этого квазиформирования.
3. Несколько бронетанковых батальонов ВСУ войдет в Приднестровье и займет главные города – Тирасполь, Рыбница, Дубоссары и пр.
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4. Молдове и "румынским ихтамнет" останется организовать полицейскую миссию и назначить свою администрацию.
5. Приднестровский гнойник будет вскрыт. Украина получит военные склады, и решит раз и навсегда нависающую угрозу со стороны пророссийских прокси.
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