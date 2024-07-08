По словам Йенса Столтенберга, Путин и Си хотели бы, чтобы США и НАТО проиграли в Украине. Поэтому победа России подбодрит Китай.

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Сколько бригад нужно НАТО, чтобы защититься от России

Альянсу понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад. Источник не раскрыл детали, но необходимое количество людей впечатляет.

Бригада насчитывает от 3 000 до 7 000 военнослужащих, поэтому создание еще 35 – 50 таких подразделений может стать значительным вызовом. (...) Непонятно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35 – 50 бригад. Войска могут быть переброшены из других частей вооруженных сил, дополнительные солдаты могут быть завербованы или члены НАТО могут выбрать сочетание обоих подходов,

– пишут Reuters.

Какие проблемы есть в НАТО и сможет ли Альянс защититься от нападения со стороны России

Но проблема не только в солдатах – Западу не хватает ПВО. После завершения холодной войны западные страны расслабились и решили, что им ничего не угрожает. Они думали, что опасность будет исходить только от Ирана, и значительно сократили производство оружия и количество ПВО.

Одной только Германии придется увеличить свои силы и средства ПВО в четыре раза. Эта страна – главный логистический узел и плацдарм в случае любого потенциального конфликта с Россией. Во время холодной войны там было 36 единиц ПВО Patriot, но все равно государство полагалось на поддержку НАТО. Сейчас их 9.

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем три десятилетия. В этом году на саммите в Вашингтоне, который пройдет на днях, обсудят, как воплощают эти планы в жизнь.

Приоритетом НАТО сейчас является противовоздушная и противоракетная оборона, вооружение дальнего радиуса действия, материально-техническое обеспечение, а также крупные сухопутные соединения.

Важно! Определенный дефицит средств ПВО в Европе не должен стать преградой в помощи для Украины. Иногда некоторые государства говорят, мол, им надо защищать себя, поэтому не могут предоставить нам противовоздушную оборону. Но значительно проще остановить врага в Украине, чем пропустить его дальше, вглубь континента.