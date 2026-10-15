Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что президент сказал об ударе по Одесской области?

На месте атаки работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим. Президент подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Ни одного часа тишины,

– заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул важность международной поддержки для защиты украинцев от российских атак. Последние удары демонстрируют реакцию Москвы на сигналы, которые она получает от США, в частности относительно возможного дальнейшего ослабления санкций.

Санкции не должны быть сняты. Россия должна положить конец резне, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги на убийства этому не поспособствуют. Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор,

– подчеркнул президент.

Он призвал партнеров и в дальнейшем помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и защищать гражданскую инфраструктуру от российских ударов.

Напомним, 15 октября под ударом оказалась и Киевская область. Утром в столице раздались взрывы и сработала противовоздушная оборона.

В Печерском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории возле пятиэтажного жилого дома. В результате падения беспилотника повреждены фасад, часть кровли и окно дома, а также фасады двух соседних трехэтажных домов.

Во дворе загорелся автомобиль, на месте работают экстренные службы. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. Троих раненых медики госпитализировали.