Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что президент сказал об ударе по Одесской области?
На месте атаки работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим. Президент подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.
Фактически постоянно под ударами находятся жилые дома, магазины, объекты энергетики и другая критически важная инфраструктура. Ни одного часа тишины,
– заявил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул важность международной поддержки для защиты украинцев от российских атак. Последние удары демонстрируют реакцию Москвы на сигналы, которые она получает от США, в частности относительно возможного дальнейшего ослабления санкций.
Санкции не должны быть сняты. Россия должна положить конец резне, которую сама начала и продолжает уже 1695 дней. Дополнительные деньги на убийства этому не поспособствуют. Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор,
– подчеркнул президент.
Он призвал партнеров и в дальнейшем помогать Украине укреплять противовоздушную оборону и защищать гражданскую инфраструктуру от российских ударов.
Напомним, 15 октября под ударом оказалась и Киевская область. Утром в столице раздались взрывы и сработала противовоздушная оборона.
В Печерском районе вражеский БПЛА упал на открытой территории возле пятиэтажного жилого дома. В результате падения беспилотника повреждены фасад, часть кровли и окно дома, а также фасады двух соседних трехэтажных домов.
Во дворе загорелся автомобиль, на месте работают экстренные службы. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. Троих раненых медики госпитализировали.