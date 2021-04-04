В столице Сомали Могашидо произошло нападение смертника. По информации полиции, погибли по меньшей мере 6 человек.

Смертник напал на группу киосков и чайный магазин. Он выбрал целью именно эти пункты, ведь туда часто заходила молодежь.

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Что известно о нападении в Могашидо

Это произошло 3 марта примерно в 19: 00. Известно, что среди убитых был ребенок

В результате взрыва погибли 6 человек, 4 из них – молодежь, а также ребенок и сам смертник. Еще четверо ранены,

– отметил в заявлении представитель полиции садик Дудише.



Где произошло нападение / Фото TRTWorld

Нападение на базы города

За несколько часов до этого боевики группировки "Аш-Шабааб" напали на 2 армейские базы возле Могашидо. По словам военного командующего Мохамеда Бихи, армейские силы убили 76 боевиков и захватили 10 других.

Отметим! Организация "Аш-Шабааб" связана с "Аль-Каидой". Она годами нападает на гражданских и правительственные силы.

Связаны ли между собой эти случаи – пока неизвестно. Группировка комментариев не дает.