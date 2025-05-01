Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Стерненко.

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Женщина выстрелила в Стерненко и его охранников

Днем 1 мая на активиста и блогера Сергея Стерненко совершила вооруженное нападение неизвестная женщина. Она ожидала его возле дома. Одна пуля, что была нацелена на активиста, прошла навылет, а другая – задела кофту его охранника.

Одному из охранников повезло еще больше меня. Эту кофту пуля прошила, но сам он абсолютно цел. Буквально чудо,

– написал Сергей Стерненко.



Пуля задела кофту охранника Стерненко / Фото Сергея Стерненко

Пока идет следствие, в СМИ обнародовали первые подробности нападения. Источники "Украинской правды" сообщили, что нападение совершила женщина 1979 года из Одесской области. Она, вероятно, получила задание от российских спецслужб. За "работу" россияне платили ей на банковские счета.

Нападающая некоторое время следила за Сергеем Стерненко, даже снимала квартиру в жилом комплексе, где живет блогер.

К слову, сам Стерненко утверждает, что уже давно получал в свой адрес угрозы от россиян. Возможной причиной, почему блогер может быть целью врагов является его информационная работа и большие поставки дронов, которые Стерненко покупает на фронт за донаты от подписчиков. Ведь еще в августе росСМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин приказывал убивать украинских активистов, которые поставляют FPV-дроны для ВСУ.