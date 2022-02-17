Полицейские приехали на место происшествия уже после нападения. На видео видно, что правоохранители не защищают оператора УП от нападений, когда охрана, по указанию Петровского, продолжает удерживать его.

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Петровский был на видео

На видео попал и сам Петровский. Бизнесмен говорил, мол, оператора надо "просто проверить", потому что он якобы может быть диверсантом. Возмущался, что журналисты снимали.

Снимают самолеты и все, что есть, и что происходит. То есть вы его не отпускайте. А если нет, то мы его заберем с собой вместе со вторым. Не отпускайте никуда его,

– заявлял Петровский.

Когда оператор спросил Петровского, кто он, тот дерзко ответил, мол, "еще не выяснили, кто вы". Бизнесмен настойчиво расспрашивал, для чего расследователи снимали.

Журналисты подчеркнули, что и охранники, и сам Петровский касались оператора за руки и за одежду.

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Есть ли видео с камер наблюдения

По информации издания, видео с бодикамеры есть у официального следствия. Однако полиции не удалось получить видео с камер видеонаблюдения VIP-терминала, сообщили журналистам собеседники-правоохранители. Именно на этих видео должны были зафиксировать, кто и как угрожал ножом оператору съемочной группы.

Правда, по данным источников, такие камеры устанавливали возле VIP-терминала еще в 2014 году.

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