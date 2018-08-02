"Нападение было организованным", – пострадавший активист Кузаконь рассказал детали инцидента

Пострадавший активист и представитель "Народного руха Украины" Михаил Кузаконь заявил, что он считает это покушение организованным, так как перед нападением неизвестный попросил детей, что находились рядом, покинуть площадку из-за опасности.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 каналу.

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Михаил Кузаконь рассказал, что он вместе с Григорием Козьмой занимается антикоррупционной деятельностью. В частности, относительно работы мэра Одессы Геннадия Труханова и Владимира Галантерника. Их дело известно всем из-за нашего расследования в отношении аеродрома "Школьный".

"Я лично являюсь истцом относительно отмены решения горсовета Одессы, в котором они украли часть военного аэродрома. В общем мы уже два года занимаемся антикоррупционной деятельностью, всегда находимся вдвоем и имеем зарегистрированное оружие", – сказал активист.

Меня в машине не было во время нападения, я только выходил из дома, когда совершили наезд на автомобиль. Григорий начал отстреливаться. Мне кажется, что если бы он не начал стрелять, то неизвестно, чем бы это все закончилось,

– отметил Михаил Кузаконь.

Он также заявил, что его товарища Григория Козьму насторожило то, что перед нападением детей предупредили об опасности.

Это нападение было организованным. Ведь сначала человек, который был членом, по нашему мнению, организованной группы на мопеде подъехал к детям и попросила их отойти, потому что поблизости могло быть опасно

– ответил активист.

"Я подозреваю в нападении минимум одесскую власть. Я уже подавал предварительно заявление относительно угрозы моей жизни и возможного нападения на меня.Эти заявления в правоохранительных органах находятся уже около года, но никто к ним не прикасается. Я официально обращался и в городские правоохранительные органы, и в СБУ, все равно никакие следственные действия не происходят. Мы видим, что такие приступы лишь увеличивают давление на представителей общины", – добавил пострадавший.

Напомним, в четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором находился представитель "Народного руха Украины" Григорий Козьма, который ждал своего товарища Михаила Кузаконя, наехал грузовик. Сначала правоохранители хотели квалифицировать это нападение как ДТП, но все же переквалифицировали в покушение на убийство.