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Нападение на активистов в Одессе: стали известны подробности происшествия

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Напад на активістів в Одесі
Напад на активістів в Одесі / Фото з вільних джерел

2 августа, в Одессе произошло нападение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Движения новых сил" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик, водитель которого накануне выскочил из нее и убежал.

Об этом рассказал активист Сергей Стерненко в прямом эфире 24 канала.

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Как отметил Стерненко, Григорий Козьма – одесский активист и журналист, приехал забирать своего друга Михаила Кузаконя, представителя "Движения новых сил".

"В тот момент, когда Григорий подъехал, то увидел, как возле дома его товарища пробежал мужчина спортивного телосложения в сторону конца переулка. И примерно в тот же момент с той стороны начал двигаться грузовик, набирая скорость. Вследствие этого произошло лобовое столкновение с автомобилем активиста", – рассказал активист.

Григорий успел выпрыгнуть из машины и пытался догнать нападавшего, при этом стреляя в воздух из травматического оружия. Но водитель грузовика выпрыгнул из него, сел на мопед, который ждал его в конце переулка, и покинул место происшествия,
– сказал Стерненко.

Свидетелями инцидента стали соседи Михаила и дети, которые играли неподалеку от этого грузовика.

В Одесі напали на активістів
В Одессе напали на активистов

Сергей Стерненко заверил, что свидетели происшествия сообщили, что накануне, перед тем, как врезаться в машину активистов, грузовик врезался в дерево, но полицейские не приняли эту информацию к сведению, и даже не осмотрели указанную территорию.

Активисты сейчас находятся в шоковом состоянии, хотя они без телесных повреждений. На месте уже присутствовали сотрудники полиции, в частности, приехали лично начальник полиции Одессы Дмитрий Головин и прокурор области Олег Жученко,
– добавил активист.

"Учитывая, что это уже серия нападений на активистов по Украине, то расследовать такие инциденты должны центральные правоохранительные органы, но никак не региональные, которые и сами могут быть причастны к нападению", – заявил Стерненко.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы Криминальные новости
Источник: 24 канал
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