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      Нападение на дом заслуженного адвоката Богатыря: членов семьи избили и ограбили

      126 Читати новину українською
      Владимир Богатырь
      Владимир Богатырь / Соцсети

      В дом украинского адвоката Владимира Богатыря на Киевщине 8 ноября ворвалась группа неизвестных. Они ограбили дом правозащитника и жестоко избили членов его семьи. Злоумышленники нанесли удары даже несовершеннолетнему ребенку.

      Мужчины были в военной форме. Они связали всех присутствующих в доме и похитили адвокатские досье правозащитника. Таким образом злоумышленники получили доступ к адвокатской тайне. Об инциденте сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

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      Там отмечают: целью преступников было запугать адвоката и его семью, а также – получить доступ к секретной информации.

      Обуховский отдел полиции уже открыл уголовное производство по факту инцидента. Правоохранители сейчас разыскивают подозреваемых.

      Между тем в ассоциации адвокатов призывают президента, генпрокурора и правоохранителей немедленно отреагировать на грубые нарушения относительно адвоката, организовать эффективное расследование нападения, а также "прекратить политические преследования организованные предыдущей властью".

      Там добавляют: насильственные действия в отношении членов семьи адвоката Владимира Богатыря, связаны с его профессиональной деятельностью, а подобные случаи не получают должной реакции со стороны полиции.


      Адвокат Владимир Богатырь / фото из соцсетей

      Кто такой Владимир Богатырь?
      Он – заслуженный юрист Украины, работал заместителем двух министров юстиции – Александра Лавриновича (в 2007 году) и Николая Онищука (в 2010-м). В 2014 году он зарегистрировался в Реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность в России по вопросам права Украины. Так он представлял интересы экс-нардепа Виталия Калюжного по делу о "черной бухгалтерии" "Партии регионов".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Ограбления Полиция Новости Киева
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