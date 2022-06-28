Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в настоящее время действительно существует опасность того, что Россия расширит свою вооруженную агрессию за пределы Украины. Об этом британское чиновник рассказал на пресс-брифинге 28 июня.

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Глава Минобороны об угрозе со стороны России

На брифинге Бен Уоллес охарактеризовал Россию, как "самую непосредственную и актуальную угрозу для Европы". Глава британского Минобороны заверил, что существует вполне реальная опасность того, что Владимир Путин "набросится" на территории других стран, за пределами границ Украины.

Среди прочего, в этом контексте министр отметил многолетнее ослабление Вооруженных Сил Великобритании. Он отметил, что последовательными действиями консервативных и лейбористских правительств страны, пытаясь сэкономить деньги, сокращали численность британского войска и другие возможности оборонно-промышленного комплекса Великобритании.

Таким образом, по словам Уоллеса, политики "наживались" на так называемых "мирных дивидендах", вызванных развалом Советского Союза. Вместе с тем, чиновник поддержал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от 2020 года увеличить оборонный бюджет страны на около 24 миллиарда фунтов стерлингов за время работы действующего парламента.

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К слову, ожидается, что оборонный бюджет Великобритании может возрасти еще больше, учитывая растущую угрозу. При этом Уоллес не назвал конкретных сумм, впрочем отметил необходимость увеличения расходов на оборону страны не только из-за угрозы со стороны России, но также Китая и ряда других государств.

Я всегда говорил, что каким образом меняется уровень угрозы, таким же образом должно изменяться финансирование на оборону,

– добавил министр обороны Великобритании.

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