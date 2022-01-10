Трагедия произошла в лесу возле села Троянов Житомирского района. В правоохранительных органах рассказали журналистам, что мужчина умер, когда ему оказывали медицинскую помощь.

Читайте также В Херсонской области под колесами поезда погиб молодой полицейский

Погибшим оказался Евгений Андрейковец – начальник 1-го отдела по проведению специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия полиции Житомирщины. Погибшему было 32 года.

В Нацполиции характеризуют мужчину как ответственного, успешного и упорного. Он являлся настоящим примером для коллег.

Он всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации. Мы выражаем соболезнования семье Евгения Андрейковца и скорбим из-за его трагической гибели,

– говорят в полиции.

Каким был Евгений Андрейковец, смотрите видео:

Похожий случай на Черниговщине

В Черниговской области 28 ноября 37-летний инспектор полиции погиб во время охоты с друзьями. В лесу в него случайно выстрелил товарищ, который целился в добычу. Пострадавшего увезли в больницу, но не смогли спасти

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Следствием занимается Государственное бюро расследований