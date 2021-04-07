В современном мире есть более 25 видов напитков, которые можно изготовить из кофе. Однако медики говорят, увлечение крепким напитком из кофейных зерен может привести к проблемам со здоровьем.

Кофе – неотделимый напиток для многих украинцев. Бумажный стаканчик с черной гущей держит в руках каждый второй человек, прогуливаясь по парку.

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Любят ли украинцы кофе

Журналисты спросили у винничан, как они относятся к кофе.

► "Очень люблю кофе. Пью одну чашку в день".

► "Кофе люблю, в частности латте. Но стараюсь пить редко, чтобы придерживаться здорового образа жизни. Но кофе, к сожалению, не является источником такого способа".

► "Забочусь о здоровье. Иногда делаю себе детоксы – дни без кофе. Альтернатива – цикорий и корень одуванчика".

Наибольшее количество кофеина – в нефильтрованных напитках

Баристы говорят, вред черной гущи зависит от способа ее приготовления. Наибольшее количество кофеина присутствует в нефильтрованных напитках:

кофе из френч-пресса;

кофе по-турецки;

кофе по-гречески.

Кофеин также есть и в эспрессо, что является основой для большинства видов кофейных напитков, в частности латте и капучино.

В разных сортах кофе содержание кофеина разное. В арабике бодрящего вещества на 30% меньше, чем в робусте. Поэтому если беспокоитесь о собственном здоровье – лучше выбирать кофе, в котором содержание кофеина небольшое.

Альтернативный способ – через машинку. Здесь есть фильтр, нагревающий до 90% воду и работающий капельным путем. Нет давления, и этот кофе долго не теряет свои свойства. Его можно пить и охлажденным через 40 минут,

– рассказал бариста Дмитрий Дробин.

Негативное влияние кофе на организм

Медики предупреждают, что длительное и частое потребление кофе – 6 и больше чашек в день – повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А еще кофе в сочетании с молоком нарушает усвоение железа в организме. Также этот напиток может:

вызвать бессонницу;

увеличивать тревожность;

вызвать артериальную гипертензию;

стать началом развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"В основном люди привыкают не к самому кофе, а к сладостям, которые пробуют с этим напитком. Этим провоцируем ожирение и сахарный диабет", – поделилась семейная врач Алина Волтковская.

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По ее словам, кофеин может содержаться и в других продуктах: в черном, зеленом чаях, кока-коле, энергетических напитках и черном шоколаде.

Медики говорят: чтобы кофе приносил пользу – потреблять его нужно умеренно, не более, чем 4 чашки в день, что не будет превышать 400 миллиграммов кофеина. Беременные женщины должны принимать вдвое меньшую дозу.

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А еще кофе лучше употреблять без сахара и молока и не смаковать его со сладостями или сигаретой. Это уменьшит вероятность привыкания.