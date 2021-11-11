Из-за якобы неточностей в финансовых отчетах НАПК уже прекращало финансирование "Голоса" в январе 2021 года. Однако тогда суд возобновил поступление государственных средств на счет партии.

Обратите внимание В "Голосе" заявили о приостановлении госфинансирования партии и обратились в НАПК

Дело рассматривает Верховный Суд

В НАПК заявили, что финансировать за государственные средства прекратили сразу 3 парламентские партии – "Слугу народа", "Батькивщину" и "Голос". Причина у всех якобы одна – нарушение в финансовых отчетах. Однако в НАПК заявили, что первые две партии исправили ситуацию, поэтому финансирование для них возобновили.

Партия "Голос" решила получить средства от НАПК через суд. Чего фактически и добилась. По решению суда Нацагенство продлило выплату средств налогоплательщиков. Апелляционный суд также был на стороне партии.

В то же время НАПК подала в Верховный Суд ходатайство об отмене решения апелляции. Срок рассмотрения дела истек еще 4 октября. Решение до сих пор не принято. Однако в НАПК 10 ноября решили отказать в финансировании партии "Голос" до заседания Верховного Суда.

Заседание состоится в конце ноября

В НАПК заявили, что рассмотрение их заявления в Верховном Суде состоится 23 ноября. Именно там решат судьбу финансирования "Голоса". Однако в Нацагенстве подчеркнули, что если суд будет на их стороне, отсутствие финансовой отчетности партии они будут квалифицировать как растрату бюджетных средств.

Однако в НАПК заявили, что возобновят финансирование партии, если получат исправленный отчет за II квартал 2020 года и хотя бы за I квартал 2021 года.

Какие нарушения НАПК выявило в отчетах

НАПК признало недостоверными расходы в пользу 11 предприятий, которые партия "Голос" внесла в свой отчет за II квартал 2020 года. Речь идет об оплате услуг на сумму более 1,3 миллионов гривен.

По данным Нацагенства, "Голос" перечислил одному из предпринимателей 594 тысячи гривен за мониторинг СМИ и поиск информации о политической активности партии. Однако в НАПК убеждены, что информация, которую собрал предприниматель, якобы скопирована с сайта "Опоры".

Прекращение финансирования партии "Голос"