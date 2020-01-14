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      "Напоминает челендж": в Киеве снова прорвало теплосеть – видео

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      На Теремках тоже прорыв теплосети / скриншот из видео

      На этот раз инцидент произошел на столичных Теремках. Это уже третий подобный случай за 2 дня. В первом – не обошлось без пострадавших. Так, 13 января вечером прорвало теплотрассу возле ТРЦ Ocean Plaza, первый этаж здания затопило кипятком.

      Об очередном инциденте информируют в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua. Произошел он на Теремках-2. Густой пар от кипятка закрывает собой многоэтажки.

      Актуально: Как пострадавшим от прорыва трубы возле Ocean Plaza получить выплаты: советы эксперта

      Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка Касияна,
      – говорится в сообщении.

      На Теремках прорвало теплосеть: видео

      Также 14 января кипятком топило улицу на Шулявке, рядом расположен жилой комплекс Campus.

      Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza:

      • Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбедская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
      • В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, находившихся в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
      • Вероятная причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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