"Напоминает челендж": в Киеве снова прорвало теплосеть – видео
На этот раз инцидент произошел на столичных Теремках. Это уже третий подобный случай за 2 дня. В первом – не обошлось без пострадавших. Так, 13 января вечером прорвало теплотрассу возле ТРЦ Ocean Plaza, первый этаж здания затопило кипятком.
Об очередном инциденте информируют в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua. Произошел он на Теремках-2. Густой пар от кипятка закрывает собой многоэтажки.
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Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка Касияна,
– говорится в сообщении.
На Теремках прорвало теплосеть: видео
Также 14 января кипятком топило улицу на Шулявке, рядом расположен жилой комплекс Campus.
Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza:
- Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбедская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- На месте прорыва провалился асфальт и одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером 2 на 2 метра.
- В результате инцидента в больницу попали 7 человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, находившихся в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
- Вероятная причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает около 3 тысяч зданий.