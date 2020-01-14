"Напоминает челендж": в Киеве снова прорвало теплосеть – видео

На этот раз инцидент произошел на столичных Теремках. Это уже третий подобный случай за 2 дня. В первом – не обошлось без пострадавших. Так, 13 января вечером прорвало теплотрассу возле ТРЦ Ocean Plaza, первый этаж здания затопило кипятком.

Об очередном инциденте информируют в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua. Произошел он на Теремках-2. Густой пар от кипятка закрывает собой многоэтажки.

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Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка Касияна,

– говорится в сообщении.

На Теремках прорвало теплосеть: видео

Также 14 января кипятком топило улицу на Шулявке, рядом расположен жилой комплекс Campus.

Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza: