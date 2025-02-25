Как получить направление на ВВК онлайн – сообщает 24 Канал.

К теме Как пройти ВЛК с 1 марта

Направление на ВВК через Резерв+

Для того, чтобы получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии необязательно идти в ТЦК. Сейчас это можно сделать и в приложении Резерв+.

Так, чтобы получить направление онлайн, нужно авторизоваться в приложении Резерв +. После этого необходимо зайти в раздел ВВК, выбрать опцию подачи запроса на направление и заполнить все необходимые поля, указав личные данные.

В течение 24 часов лицо получит уведомление, в котором содержатся все необходимые детали:

номер и дата регистрации направления,

адрес учреждения здравоохранения для прохождения ВВК,

руководитель какого ТЦК подписал направление.

Кроме того, воспользоваться услугой в Резерв + сейчас могут военнообязанные, которые сами хотят пройти осмотр на пригодность к военной службе. То есть еще не получили повестку от ТЦК.

Обратите внимание! Те категории мужчин, которые имеют бронирование от мобилизации, не должны направляться на прохождение ВВК.

Как отмечают в Минобороны, электронного направления достаточно, чтобы пройти обследование. После него не надо идти в ТЦК для обновления военно-учетных документов, ведь вся информация поступит автоматически. После того, работник ТЦК вносит информацию в реестр "Оберег" и пользователь получает обновленный военно-учетный документ в Резерв+.

Стоит заметить, что если сформировать электронное направление на ВВК, но не появиться в указанное время, то оно остается действительным в течение 30 дней. После того, как истечет срок, следует подать новую заявку на прохождение ВВК.

Вместе с тем, если поступила бумажная повестка на прохождение ВВК, то стоит идти в ТЦК.