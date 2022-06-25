Контрнаступление героических ВСУ на Юге продолжается. Наши воины уверенно продвигаются вперед и гонят русских кафиров из нашей земли.

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Враг деморализован и не строит оборону

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ситуация на линии столкновения остается напряженной, но под контролем ВСУ. Что касается неприятеля, то он теряет свои позиции и мотивацию для дальнейшего ведения наступательных действий.

В частности, стало известно, что россияне ищут способы обоснованного возвращения домой. Оккупанты, выбиваемые ВСУ с их позиций, не строят новой линии обороны.

Они додумались рыть окопы глубиной в полметра, ложиться у них на спину, выставлять ноги и ждут ранения, которое позволит им получить денежную компенсацию и уехать домой, подальше от развязанной ими войны. Их очень пугают безумные потери среди руководящего и личного состава, поэтому о наступательных действиях они уже забыли думать.

Ситуация на Юге

Россияне запустили по Николаеву 9 ракет типа Оникс. Враг совершил атаку с временно оккупированного Крыма. Его боеприпасы попали в порт, гражданскую инфраструктуру и дома мирных украинцев. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

Также враг продолжает блокировать Черное море, угроза ракетных обстрелов ракетами "Калибр" сохраняется. Суда россиян расположены вдали от украинских берегов, они боятся повторить судьбу крейсера "Москва".

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ВСУ вышли из Северодонецка на более укрепленные позиции. Россияне уже назначили в городе своего "коменданта" . Эвакуировать людей оттуда уже невозможно, хотя раньше было достаточно времени и возможности покинуть опасную зону.

Россияне боятся идти в наступление и мечтают о бегстве домой. Они очень надеются на ранение или отпуск, который позволит им уволиться со службы и не умирать в Украине.

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