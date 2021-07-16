В комментарии 24 каналу Георгий Мазурашу эту ситуацию назвал странной. Он добавил: Петр Стратийчук, наоборот, имеет имидж "борца с коррупцией".
Напомним Помощника нардепа поймали на взятке за отвод земли участникам ООС
"Странная история"
Георгий Мазурашу рассказал, что не знает деталей задержания, ведь находится в Киеве на сессии Верховной Рады. Впрочем, он отметил – не представляет своего помощника в такой роли.
Вообще странноватая информация. Как-то сложно понять, как статус нардепа мог бы помочь решить вопрос выделения земельного участка АТОвцу?
– риторически спросил нардеп.
На фейсбуке в комментарии на вопросы пользователей, Мазурашу пересказал историю от жены задержанного. Задержание вроде бы произошло, когда какой-то знакомый "оставил пакет в авто". Именно в нем и нашли деньги.
Комментарий Георгия Мазурашу о ситуации с пакетом в авто / Скриншот
Кто такой Георгий Мазурашу?
Это депутат-мажоритарщик от избирательного округа №203 в Черновицкой области. Он один из самых активных инициаторов в Верховной Раде.
Петр Статийчук – помощник нардепа на платной основе. В 2020 году задекларировал 20 тысяч гривен зарплаты в Раде.
Впрочем, Мазурашу отмечает: если Петр Стратийчук действительно виноват, то должен понести ответственность. Однако нардеп хотел бы, чтобы следствие провели оперативно и беспристрастно.
Георгий Мазурашу добавил, что его помощник имеет инвалидность и постоянно нуждается в лекарствах.
Относительно возможного негатива, который льется на самого нардепа из-за этой ситуации, заявляет: возможно, кто-то действительно хочет очернить, но ему все равно.
Главное о задержании помощника нардепа Мазурашу
- Произошло это 15 июля в Черновцах.
- За 5 700 долларов он якобы обещал посодействовать в принятии Черновицким горсоветом решения об отводе земли участникам ООС.
- Как пояснили в Офисе генпрокурора, указанную сумму денег он получил от волонтера за оказание влияния на служебных лиц.
- Правоохранители задержали помощника нардепа во время получения второй части взятки в размере 5 000 долларов.