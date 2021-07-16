В комментарии 24 каналу Георгий Мазурашу эту ситуацию назвал странной. Он добавил: Петр Стратийчук, наоборот, имеет имидж "борца с коррупцией".

Напомним Помощника нардепа поймали на взятке за отвод земли участникам ООС

"Странная история"

Георгий Мазурашу рассказал, что не знает деталей задержания, ведь находится в Киеве на сессии Верховной Рады. Впрочем, он отметил – не представляет своего помощника в такой роли.

Вообще странноватая информация. Как-то сложно понять, как статус нардепа мог бы помочь решить вопрос выделения земельного участка АТОвцу?

– риторически спросил нардеп.

На фейсбуке в комментарии на вопросы пользователей, Мазурашу пересказал историю от жены задержанного. Задержание вроде бы произошло, когда какой-то знакомый "оставил пакет в авто". Именно в нем и нашли деньги.

Комментарий Георгия Мазурашу о ситуации с пакетом в авто / Скриншот

Кто такой Георгий Мазурашу? Это депутат-мажоритарщик от избирательного округа №203 в Черновицкой области. Он один из самых активных инициаторов в Верховной Раде. Петр Статийчук – помощник нардепа на платной основе. В 2020 году задекларировал 20 тысяч гривен зарплаты в Раде.

Впрочем, Мазурашу отмечает: если Петр Стратийчук действительно виноват, то должен понести ответственность. Однако нардеп хотел бы, чтобы следствие провели оперативно и беспристрастно.

Георгий Мазурашу добавил, что его помощник имеет инвалидность и постоянно нуждается в лекарствах.

Относительно возможного негатива, который льется на самого нардепа из-за этой ситуации, заявляет: возможно, кто-то действительно хочет очернить, но ему все равно.

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