Такое мнение высказала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

Сомали, Либерия, Афганистан. Знаете, что объединяет эти три страны? То, что за последний год Международный валютный фонд пошел на списание задолженности этим странам из-за кризисной ситуации. Вместо того, чтобы выполнять реформы, развивать экономику и привлекать инвестиции от международных партнеров, украинская власть хочет продолжать делать шаги, которые разрушают доверие от западного цивилизованного мира. Для Украины это будет политическим и экономическим самоубийством,

– заявила лидер "Голоса".

Кира Рудик подчеркнула тот факт, что долги перед кредиторами нужно регулярно обслуживать, а не списывать.

В то же время она напомнила, что из-за промедления власти Украина уже год не получала финансирование от МВФ.

"К сожалению, из-за сворачивания реформ и невыполнения взятых на себя обязательств разговоры о получении траншей МВФ – пока ненаучная фантастика. Плюс в том, что на этот раз представители правительства хотя бы признают, что для получения траншей придется самим поработать. Требования Фонда известны и давно понятны. Наши кредиторы хотят видеть финансовую стабильность в Украине, реформу судебной системы, эффективную борьбу с коррупцией, независимый Национальный банк. Выполнение этих условий откроет нам дорогу к дешевым заимствованиям Фонда", – добавила Кира Рудик.

По словам народного депутата, выполнение вышеперечисленных условий позволит возобновить сотрудничество с другими западными кредиторами, которые ориентируются на позицию МВФ.