По словам нардепа, поступки Кремля требуют решительных действий. Поэтому он призывает ввести военное положение на всей территории Украины.

Заметьте Зеленский рассказал, введут ли в Украине военное положение

Боевики теперь официально под покровительством России

Олег Дунда подчеркнул, что после признания Путиным боевиков, отношения Украины с наемниками не изменились. Однако теперь они под официальным покровительством Кремля.

Нардеп подчеркнул, что Россия разрушила минские соглашения, поэтому теперь они не обязывают Украину. Кроме того, в Украине теперь появились коллаборанты, которые уже открыто готовятся к тому, чтобы встречать войска агрессора. Поэтому нардеп обратился к президенту.

Призываю президента к решительным действиям. Нужно вводить военное положение по всей стране и решать этот вопрос,

– заявил Дунда.

Возможность введения военного положения в Украине: главное

21 февраля глава Кремля Путин объявил о "признании независимости" псевдореспублик на временно оккупированной территории Украины. После этого он подписал "договоры о дружбе" с главарями боевиков.

После этого Путин отдал распоряжение ввести войска на территорию квазиобразований для якобы "обеспечения мира". То есть Кремль "легализовал" свои войска, которые находятся на временно оккупированной территории Украины с 2014 года.

Из-за этого в СМИ появилась информация о том, что СНБО может ввести военное положение. Однако пока такого решения не приняли.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что военное положение будут вводить в случае, если Кремль решится на агрессию.

Зеленский о военном положении в Украине: смотрите видео