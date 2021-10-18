Ивченко отметил, что у него была хорошая рыбалка. Кроме того, он заверил, что поймал всю рыбу "на удочку".

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В комментариях рыбаки заметили, что на одном из фото видно: политик использует так называемый "драч". Говорится о самодельном запрещенном приспособлении для рыбалки.

Оно состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.



Скриншоты со страницы Ивченко / Коллаж 24 канала

В сети напомнили: за каждую выловленную таким способом рыбу необходимо заплатить штраф в размере 3,5 тысячи гривен.

Пользователи соцсети подсчитали: в среднем рыбалка должна "стоить" нардепу более 100 тысяч гривен.

Скандал с Ивченко

Нардеп Ивченко уже не первый раз оказывается в эпицентре скандала.

По данным СМИ, весной 2021 года он поссорился с патрульными, которые остановили его автомобиль.

Сначала видео опубликовали в фейсбук-группе "Зупини_Лося". На обнародованных кадрах видно, как политик называет патрульных чертями и угрожает, что их уволят

В то же время позже видео удалили.

Сообщение с APnews:

Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко случайно показал, как занимается браконьерством.

Политик похвастался большим уловом, но потом поспешно удалил пост. Видимо, когда понял, что "попадается на горячем".

На одном из фото видно, что депутат ловит на так называемый "драч" – самодельное запрещенное приспособление, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

За каждого выловленного таким образом судака – штраф 3500 гривен. Пользователи соцсетей, которые, как выяснилось, умеют делать скриншоты, прикинули сколько рыбы показал Ивченко – примерно на 100 000 грн штрафа.