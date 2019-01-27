Нардепа от БПП ограбили под Киевом

Под Киевом на Новообуховской трассе возле парковки Мегамаркета ограбили депутата от "Блока Петра Порошенко" Владимира Куренного. В итоге серьезно пострадала его машина – разбито стекло и пробито колесо.

Как сам политик написал на своей странице в Facebook, инцидент произошел вечером 26 января фактически на глазах у большого количества людей, включительно с охраной торгового заведения.

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Я парковался, чтобы пойти за покупками. У входа, словно из-под земли выскочил один мужчина и молниеносно, разбив боковое стекло возле пассажирского сиденья, выхватил сумку, сел в машину Volkswagen серебристого цвета и скрылся,

– отметил парламентарий.

Позже выяснилось, что его подельник в то время пробивал ножом депутату заднее колесо, чтобы тот, вероятно, "не гнался за ними".

По словам Куренного, среди похищенных вещей были только ноутбук, документы, оправа для очков, старенький кнопочный телефон Nokia 3310 и лекарства.

"Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, я сперва подумал, что у меня что-то взорвалось в машине. И только позже понял, что это убегает моя сумка", – подчеркнул он.

Также нардеп рассказал, что полиция отреагировала довольно быстро и за несколько часов правоохранители сообщили, что нашли футляр с очками, который, видимо, грабители где-то выбросили.

"Отдельные СМИ уже распространили чушь, что украли пистолет. Это чушь. К сожалению, пистолета у меня с собой не было. А в сумке было разрешение на него", – добавил политик.

В комментарии 24 каналу в полиции Киевской области подтвердили факт происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о грабеже.

"Никаких повреждений нардеп не получил. Только разбили стекло и забрали портфель", – отметил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.