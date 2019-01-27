19:42
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Нардепа от БПП ограбили под Киевом

      79 Читати новину українською
      Нардеп от БПП Владимир Куренной
      Нардеп от БПП Владимир Куренной / Facebook-страница Владимира Куренного

      Под Киевом на Новообуховской трассе возле парковки Мегамаркета ограбили депутата от "Блока Петра Порошенко" Владимира Куренного. В итоге серьезно пострадала его машина – разбито стекло и пробито колесо.

      Как сам политик написал на своей странице в Facebook, инцидент произошел вечером 26 января фактически на глазах у большого количества людей, включительно с охраной торгового заведения.

      Читайте также: Народный депутат заявил об ограблении его квартиры в Киеве: фото

      Я парковался, чтобы пойти за покупками. У входа, словно из-под земли выскочил один мужчина и молниеносно, разбив боковое стекло возле пассажирского сиденья, выхватил сумку, сел в машину Volkswagen серебристого цвета и скрылся,
      – отметил парламентарий.

      Позже выяснилось, что его подельник в то время пробивал ножом депутату заднее колесо, чтобы тот, вероятно, "не гнался за ними".

      По словам Куренного, среди похищенных вещей были только ноутбук, документы, оправа для очков, старенький кнопочный телефон Nokia 3310 и лекарства.

      "Гораздо дороже некоторые эмоциональные неудобства. Честно говоря, я сперва подумал, что у меня что-то взорвалось в машине. И только позже понял, что это убегает моя сумка", – подчеркнул он.

      Также нардеп рассказал, что полиция отреагировала довольно быстро и за несколько часов правоохранители сообщили, что нашли футляр с очками, который, видимо, грабители где-то выбросили.

      "Отдельные СМИ уже распространили чушь, что украли пистолет. Это чушь. К сожалению, пистолета у меня с собой не было. А в сумке было разрешение на него", – добавил политик.

      В комментарии 24 каналу в полиции Киевской области подтвердили факт происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о грабеже.

      "Никаких повреждений нардеп не получил. Только разбили стекло и забрали портфель", – отметил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Блок Петра Порошенко Ограбления Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели
      35
      Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      сегодня , 19:02 Російський "груз 200" і "просто бидло" в Донецькому аеропорту: дивіться відео
      Повернись живим 1286
      Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      сегодня , 18:00 Для чого Росії "Північний потік-2" та на чию підтримку може сподіватися Україна
      Віталій Дейнега 143
      Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      сегодня , 17:00 Избирателям нужно быть осторожными: чего ждет "Газпром" от выборов в Украине
      Сергій Фурса 372
      Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      сегодня , 16:16 Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев
      Борис Немировський 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Вечером пятницы боевики резко активизировали обстрелы
       18 июня 2016 , 08:38
      "Не могут принадлежать русской церкви": как Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут к ПЦУ
       14 января , 11:55
      Полицейский "Приус" против троллейбуса – кто кого
       4 сентября 2018 , 09:15
      За первый день работы TruCam составлен 231 протокол
       17 октября 2018 , 12:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук