Їх постійно хтось спростовував. То спікер парламенту Руслан Стефанчук, який казав, що про подібні ініціативи нічого не чув. То голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, який казав, що карантин не розглядали, бо Київ – не у червоній зоні.

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Нардепів вирішили ізолювати

Київ – не у червоній зоні і зараз. Однак нардепів на час сплеску захворювання вирішили таки ізолювати.

Відзначу! Станом на 28 січня лише у "Слузі народу" хворіють 23 народних обранці і щодня додається ще по одному, два випадки.

Окремо ще з кілька десятків хворих на COVID-19 в апараті Верховної Ради. Тож вирішили не наражати життя одне одного на небезпеку.

Повний випуск "Такі справи" за 28 січня: дивіться відео

Найкоротший пленарний день

Так останній пленарний день на цьому тижні у нардепів був найкоротшим. О 10:00 зібралися, заслухали звіти міністрів оборони Олексія Резнікова, охорони здоров'я Віктора Ляшка та прем'єра Дениса Шмигаля і о 12:30 розійшлися по будинках.

Нардепи таки вийдуть на роботу

Хоч до 15 лютого нічого ухвалювати нардепи не планують, та 1 лютого, тобто наступного вівторка, вони на роботу таки вийдуть, бо треба буде відкрити сьому сесію дев'ятого скликання. Тож скоро побачимось.

"Косить" коронавірус не лише нардепів. Тільки цього тижня вже встановили 2 рекорди захворюваності.

Нагадаємо, що 27 січня підтвердили 32 тисячі нових випадків зараження, а 28 січня – майже 35 тисяч нових хворих.

Статистика захворюваності досі вражає

Найбільше мене вражає те, що щодня здати тест приходить 160 – 170 тисяч наших співгромадян, а на вакцинацію всього 80 тисяч людей. Коли у пікові моменти кількість охочих щепитись вимірювалась геть іншими цифрами 200 – 300 тисяч. А що змінилося? Нічого.

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Вакцини є, пункти вакцинації вже навіть на вокзалах відкрили, бустер дозволили. Усе б мало бути як в Англії, де днями припинили діяти майже всі карантинні обмеження, що запроваджували через сплеск епідемії коронавірусу.

Нагадаємо! У країні сертифікати, маски для дітей і навіть маски для дорослих залишили на власний розсуд, тільки у транспорті обов'язкові.

Омікрон поширюється з блискавичною швидкістю

У нас все чомусь далеко не так. Звісно, у всьому винен новий штам коронавірусу Омікрон, який з якоюсь блискавичною швидкістю шириться Україною. Його вже виявили у 17 областях. Однак його легше переносять вакциновані.



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Саме тому нібито показники захворюваності високі – майже 35 тисяч, але колапсу медичної системи немає. Ліжкомісць у лікарнях вистачає, а "червоними" є лише 2 області – Івано-Франківська та Рівненська. Утім великі шанси потрапити в неї мають:

Закарпаття;

Волинь;

Чернівецька;

Львівська;

Вінницька;

Сумська області.

Столицю, Київщину і Полтавщину рятує високий рівень вакцинації. За даними Міністерства охорони здоров'я, це регіони-лідери зі щеплень. Там вакциновані повністю 70% дорослих жителів.

Школи та садочки поки не закриватимуть

Саме тому столичні школи та садочки, кажуть, не закриватимуть на карантин. Бо поки немає такої необхідності, а кількість хворих серед дітей та працівників освіти не перевищує 1%.

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Хоча остаточно рішення про роботу навчальних закладів повинні ухвалювати їхні керівники, залежно від рівня захворюваності у школі чи садку. Якщо їм потрібно буде розірвати ланцюжок передачі інфекції, то вони можуть це зробити.

Локдауну в Україні може більше не бути

Кажуть, локдауну в Україні більше не буде. Хоча на пік пандемії, який очікують за тиждень – два, прогнозують, що буде 50 – 60 тисяч нових хворих на добу. Це одна реальність.

А може бути інша реальність. Карантин в Україні могли б скасувати взагалі. Для цього лише потрібно роз'яснити переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великій Британії.

Зауважу! У Великій Британії бустером вакцинували вже 37 мільйонів громадян. У нас же така кількість щеплень загалом від початку пандемії.

Чому це ще важливо, бо завдяки вакцинації в Україні врятували 18 тисяч життів, а завдяки не вакцинації загубили 100 тисяч. Як порахували в міністерстві, якби не зроблені щеплення, було б не 100, а 118 тисяч померлих.