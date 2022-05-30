Нардепы намерены одобрить такое решение на заседании 31 мая. Об этом рассказала сама Денисова на пресс- конференции , информирует 24 канал.

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Сбор подписей за увольнение

Денисова получила уведомление о сборе подписей депутатов об объявлении ей недоверия и отстранения от должности. Омбудсменко утверждает, что уволить ее решили якобы после совещания у президента.

Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека,

– сказала Денисова.

Председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик тоже подтвердила, что Денисову хотят уволить. По ее словам, конституционных оснований для этого нет. "Украинская правда", ссылаясь на 2 своих источника, также писала о возможности увольнения Денисовой.

Денисова говорит о давлении

Омбудсменко говорит, что власть не устраивает ее активность, в частности по сбору информации на временно оккупированных территориях. Она утверждает о давлении.

Кроме того, Денисова отметила, что ее увольнение будет незаконным, ведь есть определенное несоответствие этой процедуре из-за изменений в закон о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения. Она говорит, что отстранение от должности возможно на основе критериев о "недееспособности" или "нарушениях" или "проступках", которые должны трактовать узко.

Что известно о Людмиле Денисове

Политикиню назначили на должность омбудсменки еще в 2018 году. Это решение было поддержано 280 депутатами.

Тогда она была нардепкой от "Народного фронта".

Ранее Денисова занимала должность министерки социальной политики в правительстве Арсения Яценюка – с 27 февраля по 2 декабря 2014 года.

Затем возглавляла Постоянную делегацию Украины в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

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