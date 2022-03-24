Возможно, не время об этом сейчас говорить, но вот это "не показывай защитников" – дешевая уловка дешевых политиканов для того, чтобы круг героев не выходил за рамки, определенные официальной пропагандой.

Важно Украина наконец-то открыла цивилизованному миру глаза на Россию

Знай наших

Народ должен, обязан знать своих героев

Легендарного танкового аса, который уничтожил в первые дни войны более десятка танков противника и продолжает свою незаметную широкую работу.

Морпеха, который находясь энное количество дней в окружении, без еды, медикаментов и боеприпасами на вес золота, сбил вражеский самолет.

Снайпера, круто охотящегося на оккупанта.

Герои среди нас

Как бы это корректнее сказать? Герои – не в телевизоре и не в фейсбуке. Они там, где их жизни могут оборваться в любую секунду. Враг их знает буквально в лицо.

Они из живой плоти и крови, у них есть родные, любимые, дети, которым важно, что их работа важна.

Никто не мечтает быть награжден посмертно. Каждый в момент истощения нуждается в поддержке и осознании, что все это кому-то нужно.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: