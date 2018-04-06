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Народ Украины должен на референдуме принять новую Конституцию, – Мельничук

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Сергей Мельничук
Сергей Мельничук / vse.media

Одобренный в 1996 году Основной Закон был искажен большим количеством изменений, поэтому государству нужна новая Конституция, которую необходимо принять на референдуме.

Об этом заявил эксперт, внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

"В свое время наш предок Филипп Орлик начал первую Конституцию Украины. Она фактически обозначила наши территории в то время, она установила, что Украина является независимой ни от Московии, ни от Польши ... Это и первая Конституция, после которой другие государства начали разрабатывать свои законодательные акты, которые устанавливали конституционный порядок ", – заявил внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

По его словам, нынешнее руководство Украины нарушает Основной Закон. "Та, что была принята уже в независимой современной Украине, была лучшей Конституцией того времент, но каждый президент, приходя к власти, пытался изменить ее под себя, узурпировать власть, и наивысшего цинизма достигло то, конечно, настоящее устройство, это руководство страны, Конституцию страны презирает, пачкает ее и делает параллельное законодательство. И, по моему мнению, гибридную войну ведет именно наша верхушка, которая под гибридом фактически набивает себе карманы и узурпирует власть, проводит геноцид украинской нации ", – добавил он.

Мельничук также отметил необходимость приложить все усилия, чтобы собрать единомышленников и обсудить новую "народную Конституцию", которая будет написана совместными усилиями. "Мы должны объединить все протестные силы, все-таки для того, чтобы эти изменения прошли. Поэтому, я думаю, нужно сделать соответствующее движение в защиту Конституции. И под этим знаменем идти дальше, фиксировать все", – резюмировал депутат.

Теги: Новости политики Айдар Конституция
Источник: 24 Канал
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