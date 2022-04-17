Об этом речь шла в интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для американской телерадиослужбы CBS. Он отметил, что правительство Украины не проводит такой деятельности.

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"Когда выявляете 900 тел мирных замученных жителей, замученных, когда знаете, что тысячи были изнасилованы, то есть ярость и желание привлечь виновных к ответственности. Мы как власть работаем над законными способами", – сказал министр.

Упрек в отношении Красного Креста

Кроме того, журналистка спросила, почему Украина не позволила Красному Кресту посещать военнопленных. Кулеба заявил, что было достаточно оснований для такого решения.

Есть веские основания жаловаться на то, как Красный Крест развернул свою деятельность в Украине с начала войны и на визит президента Красного Креста в Москву,

– сказал Кулеба.

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