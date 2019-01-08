Народный депутат заявил об ограблении его квартиры в Киеве: фото

Нардеп Виктор Кривенко заявил об ограблении его квартиры / Фото из открытых источников

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Виктор Кривенко сообщил 8 января, что неизвестные ограбили его квартиру в Киеве. Нардеп также опубликовал фото, на которых зафиксирован беспорядок после ограбления в его доме.