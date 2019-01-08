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      Народный депутат заявил об ограблении его квартиры в Киеве: фото

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      Нардеп Виктор Кривенко заявил об ограблении его квартиры
      Нардеп Виктор Кривенко заявил об ограблении его квартиры / Фото из открытых источников

      Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Виктор Кривенко сообщил 8 января, что неизвестные ограбили его квартиру в Киеве. Нардеп также опубликовал фото, на которых зафиксирован беспорядок после ограбления в его доме.

      "Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили", – написал политик в своем Facebook.

      Читайте также: На Киевщине ограбили дом родителей заместителя генпрокурора

      Добавим, что Кривенко прошел в парламент по спискам политической партии "Объединение "Самопомич". Он является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Верховная Рада Новости политики Ограбления
      Источник: 24 канал
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