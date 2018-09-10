"Народный контроль" настаивает на государственном финансировании ПТУ, – Добродомов

Мы должны сохранить профтехобразование, качественно его реформировав.

Об этом лидер партии "Народный контроль", народный депутат Дмитрий Добродомов заявил на встрече с преподавателями межрегионального высшего ПТУ во время рабочей поездки в Винницу.

"Народный контроль" зарегистрировал в ВРУ комплексный законопроект "О профессиональном образовании в Украине" (№ 5160), которым предлагаем ввести механизм "частного заказа" от предприятий на обучение студентов и позволить ПТУ брать целевые кредиты для обновления материально-технической базы. Принятие этого закона позволит увеличить возможности финансирования. Кроме того, студенты смогут получить первое рабочее место еще во время учебы", – пояснил нардеп.

Добродомов добавил, что инициатива "Народного контроля" сможет увеличить стипендии учащимся и зарплаты преподавателям.

"Во-первых, мы призываем поднять стипендии до половины минимальной зарплаты. По этому вопросу мы дополнительно представим поправки в госбюджет, чтобы поднять для детей стипендии. Ведь это несправедливо, что в отдельных случаях ученики ПТУ не получают даже 500 гривен. А зачастую, это дети из малообеспеченных семей. Поэтому мы хотим сравнить их стипендии со стипендиями студентов вузов. Также предлагаем установить контрактную форму трудоустройства и почасовую оплату труда для преподавателей. Это позволит удерживать квалифицированный кадровый состав преподавателей и выплачивать им справедливые зарплаты", – констатировал он.