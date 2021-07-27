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Ровно год назад на Донбассе установили "всеобъемлющий режим прекращения огня". Хотя в последнее время с фронта поступают тревожные известия об активизации боевиков, украинская армия имеет в 2 раза меньше потерь. За год "перемирия" Украина потеряла 45 воинов, еще 145 получили ранения.

Статья президента России Владимира Путина об "одном народе" возмутила многих граждан Украины. Однако социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что 41% опрошенных украинцев поддерживает упомянутый тезис.

В Беларуси пропал диспетчер, посадивший самолет с журналистом Романом Протасевичем. Олег Галегов работал в "Белаэронавигации" более 10 лет. После отпуска он должен был выйти на смену, но на работу так и не явился.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует ослабить свои полномочия и даже ограничить время управления страной. Его соратники подготовили соответствующие изменения в Конституцию, которые предусматривают лишь 2 президентских срока по 5 лет. Эксперты считают, что пока не говорится о путинской схеме "обнуления".