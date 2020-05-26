Нарушение карантина: можно ли наказать за невыполнение рекомендаций Минздрава

Сейчас в Украине продолжается второй этап ослабления карантина. Правительство разрешило работать детским садикам, гостиницами, транспорту, рынкам и тому подобное. Однако все те, кому разрешили вернуться к работе, должны придерживаться рекомендаций Минздрава.

Что грозит нарушителям рекомендаций и обязательны ли они к исполнению, – в материале 24 канала.

Рекомендация или приказ?

Накануне принятия правительством второго этапа ослабления карантина по Украине прокатилась волна протестов. Водители, отельеры, рестораторы, предприниматели – все они требовали разрешить вернуться к работе. Однако в условиях мирового пандемии работа всех этих заведений уже не будет и не может быть такой как прежде. Именно поэтому для каждого из них правительство разработало определенные рекомендации.

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Кто-то из предпринимателей согласился их выполнять, кто-то ищет возможность как обойти. К примеру, на одном из базаров Киева при входе вместо температурного скрининга что-то измеряют прибором, который показывает не температуру тела, а какие-то децибелы. Таким образом, владелец рынка якобы требование выполнил, но только для "галочки". Справедливости ради стоит сказать, что несмотря на такое отношение, покупателей здесь много не наблюдалось. Наблюдая такое халатное отношение к рекомендациям, возникает вопрос – обязательны ли они к исполнению.



Базары могут работать следуя рекомендациям Минздрава / Фото 24 канала

Адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин утверждает, что в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Украины, ведомство в пределах полномочий, предусмотренных законом, издает приказы, организует и контролирует их выполнение.

Приказы Минздрава, которые согласно закону являются регуляторными актами, разрабатываются, рассматриваются, принимаются и обнародуются с учетом требований закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Приказы Минздрава, изданные в пределах полномочий, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности и гражданами, а также центральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, горгосадминистрациями, органами местного самоуправления,

– отмечает Денис Головин.

Таким образом приказы подлежат обязательной государственной регистрации и учету. Однако, в Положении о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, определены признаки, при наличии которых акты не подлежат государственной регистрации. Это, в частности, акты рекомендательного, разъяснительного и информационного характера (методические рекомендации, разъяснения, в том числе налоговые и т.д.).

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Как объясняет адвокат, рекомендации по своей правовой природе не являются нормативно-правовыми актами и носят лишь рекомендательный, разъяснительный и информационный характер. Поэтому рекомендации Минздрав не являются нормативно-правовым актом и их выполнение является необязательным, а лишь рекомендательным.

Наказание за невыполнение

А вот стоит ожидать ли наказания, например, в виде штрафа за невыполнение рекомендации?

Срок наказания – чисто уголовно-правовой институт. Есть еще и административная, гражданская, дисциплинарная и иная ответственность. Однако, ответ один – действующим законодательством не предусмотрена ответственность за невыполнение рекомендательных актов,

– объясняет Денис Головин.



В Минздраве выдали ряд рекомендаций для работы во время пандемии / Фото 24 канала

К тому же, если обратить внимание на название нормы права, устанавливающей ответственность за нарушение какого-то предписания, то сразу можно говорить о ее бланкетности. Иными словами, если взять к примеру нарушение правил карантина, прописанных в статье 44 Административного кодекса, то там не указывается за нарушение каких конкретно правил поведения наступать ответственность.

Однако, эта статья отсылает к постановлению 211 и другим законам, где указано, что нельзя находиться в общественных местах без маски. Поэтому в Кодексе об административных правонарушениях в статье, где прописана ответственность, не указано само правило поведения. Оно прописано в других законах, в частности, "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения" и вышеупомянутого постановления.

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Таким образом, первичным элементом системы является закон, а в рекомендациях будет отсылка именно к нему. Рекомендации, как уже отмечалось, не являются нормативно-правовыми актами.

Что надо знать предпринимателям

О ситуации, которая сложилась, целесообразно говорить через призму двух принципов: законность и целесообразность.

Законно ли требовать соблюдения рекомендаций? Нет. Это же рекомендация. Целесообразно? Да, поскольку на кону, все же, человеческая жизнь, а согласно статье 3 Конституции Украины: "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью",

– убеждает Головин.

Никто не умер от ношения маски, хотя идет жаркая дискуссия о том, защищают ли они, или дезинфекции помещений магазинов, офисов и т. д. Однако, привлекать к юридической ответственности за невыполнение этих правил, по словам адвоката, незаконно. Если такой случай уже имел место – соответствующий акт (чаще всего, это протокол) необходимо обжаловать в суде.