Может ли ТЦК штрафовать дважды за одно нарушение: что говорят юристы

Во время мобилизации за нарушение правил воинского учета украинцам могут грозить штрафы. При этом каждая неявка по повестке влечет за собой отдельное административное взыскание.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии для "РБК-Украина".

Можно ли получить штраф повторно?

По закону, если одно лицо совершило несколько административных нарушений и они рассматриваются одновременно одним органом (должностным лицом), накладывается одно взыскание – в пределах санкции за самое серьезное из них.

Практика ТЦК и СП также подтверждает, что за одно правонарушение выписывается один штраф.

В связи с этим повторное наложение штрафа за один и тот же эпизод в рамках одного производства запрещено – одно лицо не может быть сразу оштрафовано дважды за одно и то же нарушение,

– пояснил Михаил Лобунько.

В то же время законодательство предусматривает ответственность за каждый повторный случай нарушения воинского учета – каждая неявка по повестке фиксируется отдельно и штрафуется.

Вы можете оплатить за него штраф в приложении Резерв+ розыск ТЦК и СП исчезает. При этом вам могут потом прислать и другую повестку, за неявку по которой также предусмотрен розыск ТЦК и СП, поскольку это также считается нарушением правил воинского учета,

– добавил юрист.

Таким образом, закон не допускает наложения двух штрафов за один и тот же эпизод нарушения в пределах одного производства. В то же время повторное нарушение правил воинского учета влечет за собой отдельные, новые штрафы.

Важно! На обжалование штрафа в суде есть 10 дней: срок считается с момента вынесения постановления. Пропущенный срок можно восстановить только при наличии веских доказательств (болезнь, командировки).

Что нового в процессе мобилизации?