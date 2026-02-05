Чи може ТЦК штрафувати двічі за одне порушення: що кажуть юристи
- Кожна неявка за повісткою під час мобілізації тягне за собою окреме адміністративне стягнення.
- Закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження, але повторні порушення можуть призвести до нових штрафів.
Під час мобілізації за порушення правил військового обліку українцям можуть загрожувати штрафи. При цьому кожна неявка за повісткою тягне за собою окреме адміністративне стягнення.
Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі для "РБК-Україна".
Чи можна отримати штраф повторно?
За законом, якщо одна особа вчинила кілька адміністративних порушень і вони розглядаються одночасно одним органом (посадовою особою), накладається одне стягнення – у межах санкції за найсерйозніше з них.
Практика ТЦК та СП також підтверджує, що за одне правопорушення виписується один штраф.
У зв'язку з цим повторне накладення штрафу за той самий епізод в межах одного провадження заборонене – одна особа не може бути одразу оштрафована двічі за одне і те ж порушення,
– пояснив Михайло Лобунько.
Водночас законодавство передбачає відповідальність за кожен повторний випадок порушення військового обліку – кожна неявка за повісткою фіксується окремо і штрафується.
Ви можете сплатити за нього штраф в додатку Резерв+ розшук ТЦК та СП зникає. При цьому вам можуть потім надіслати й іншу повістку, за неявку по якій також передбачений розшук ТЦК та СП, оскільки це також вважається порушенням правил військового обліку,
– додав юрист.
Таким чином, закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження. Водночас повторне порушення правил військового обліку тягне за собою окремі, нові штрафи.
Важливо! На оскарження штрафу в суді є 10 днів: термін рахується з моменту винесення постанови. Пропущений строк можна поновити лише за наявності вагомих доказів (хвороба, відрядження).
Що нового в процесі мобілізації?
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.
Постановка на військовий облік тепер можлива онлайн через застосунок Резерв+ для певних категорій громадян України. Зокрема, онлайн облік доступний для юнаків 2009 року народження до 31 липня та чоловіків 18 – 59 років, які не перебувають на обліку та мають біометричні документи.
У застосунку Резерв+ також з'явилася можливість увімкнути сповіщення про надсилання паперової повістки від ТЦК поштою. Повідомлення є інформаційним і не вважається врученням повістки.