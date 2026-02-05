Чи може ТЦК штрафувати двічі за одне порушення: що кажуть юристи

Під час мобілізації за порушення правил військового обліку українцям можуть загрожувати штрафи. При цьому кожна неявка за повісткою тягне за собою окреме адміністративне стягнення.

Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі для "РБК-Україна".

Чи можна отримати штраф повторно?

За законом, якщо одна особа вчинила кілька адміністративних порушень і вони розглядаються одночасно одним органом (посадовою особою), накладається одне стягнення – у межах санкції за найсерйозніше з них.

Практика ТЦК та СП також підтверджує, що за одне правопорушення виписується один штраф.

У зв'язку з цим повторне накладення штрафу за той самий епізод в межах одного провадження заборонене – одна особа не може бути одразу оштрафована двічі за одне і те ж порушення,

– пояснив Михайло Лобунько.

Водночас законодавство передбачає відповідальність за кожен повторний випадок порушення військового обліку – кожна неявка за повісткою фіксується окремо і штрафується.

Ви можете сплатити за нього штраф в додатку Резерв+ розшук ТЦК та СП зникає. При цьому вам можуть потім надіслати й іншу повістку, за неявку по якій також передбачений розшук ТЦК та СП, оскільки це також вважається порушенням правил військового обліку,

– додав юрист.

Таким чином, закон не допускає накладення двох штрафів за один і той самий епізод порушення в межах одного провадження. Водночас повторне порушення правил військового обліку тягне за собою окремі, нові штрафи.

Важливо! На оскарження штрафу в суді є 10 днів: термін рахується з моменту винесення постанови. Пропущений строк можна поновити лише за наявності вагомих доказів (хвороба, відрядження).

