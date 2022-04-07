Предполагают, что задержанные через портал Sputnik Meedia создали для находящегося под санкциями доступ к финансовому ресурсу – более 350 000 евро.
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Деньги уходили из России
Деньги для подсанкционного лица поступили от России. Кроме того, подозреваемые продолжали поддерживать работу портала и после санкций, введенных ЕС.
Возбудили уголовное дело
Госпрокурор Таави Перн объяснил, что уголовное дело возбуждено в связи с подозрением в финансовых связях, запрещенных международными санкциями.
В производстве не дают оценки содержимому, опубликованному на портале.
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