Как отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, российские захватчики нарвались на одну из наших бригад. Часть из оккупантов уничтожили, часть – взяли в плен.

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Пленных могут использовать для обмена

Они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад. И в ходе боевого столкновения мы уничтожили несколько единиц боевой техники, личного состава. Пленных, кажется, взяли,

– говорит Арестович.

Бойцы из 93 ОМБр уничтожили вражескую 64 бригаду / Фото из фейсбука Романа Доника

Он добавил, что пленных в Украине берегут. Они необходимы нашему государству хотя бы для того, чтобы производить обмен на наших земляков, которых в заложниках удерживают россияне.

Что касается кафиров, которые насиловали и убивали мирное население, то решение об их обмене будут принимать следственные органы. Они объявят свой вердикт. Но, добавил Арестович, окончательное решение по президенту. Он может любовать, отпускать, обменивать и так далее.

Известно, что уничтожить кафиров из 64 бригады удалось нашим бойцам из 93 ОМБр.

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