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      Нас ждут очень непростые времена, – Гончарук о рекордных долгах

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      Каждая третья гривна пойдет на погашение долгов, – Гончарук
      Каждая третья гривна пойдет на погашение долгов, – Гончарук / kmu.gov.ua

      Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги". Именно поэтому темпов роста экономики нельзя замедлять.

      Украине нужно расти 5-7% в год, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.

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      Он отметил, что такой показатель позволит "нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно".

      Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов,
      – подчеркнул он.

      Гончарук также добавил, что такая ситуация возникла, "потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства".

      "Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше за это платили", – отметил премьер.

      Отметим, в проекте государственного бюджета на 31 декабря 2020 года определяют предельный объем государственного долга в сумме 2 127 687 340, 5 тысяч гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 335 567 027,7 тысяч гривен. Больше цифр – здесь.

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      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Кредит Алексей Гончарук
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