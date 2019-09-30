Нас ждут очень непростые времена, – Гончарук о рекордных долгах

Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги". Именно поэтому темпов роста экономики нельзя замедлять.

Украине нужно расти 5-7% в год, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.

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Он отметил, что такой показатель позволит "нормально развиваться и улучшать жизнь постепенно".

Если мы будем развиваться медленнее, это будет сделать крайне трудно. С учетом того, что следующие пару лет нас ждут очень непростые времена. Откровенно. Нам приходится и придется отдавать рекордные долги. Каждая третья гривна в следующем году пойдет на погашение долгов,

– подчеркнул он.

Гончарук также добавил, что такая ситуация возникла, "потому что много лет назад кто-то понабирал на себя эти обязательства".

"Сейчас мы делаем и будем делать все, чтобы эти долги постепенно уменьшались, и чтобы мы меньше за это платили", – отметил премьер.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 31 декабря 2020 года определяют предельный объем государственного долга в сумме 2 127 687 340, 5 тысяч гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 335 567 027,7 тысяч гривен. Больше цифр – здесь.



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