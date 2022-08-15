Об этом свидетельствуют данные исследователей с ресурса Countrymeters. Следует отметить, что еще в 1951 году общая численность населения земли составляла всего 2,5 миллиарда.

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Какой пол преобладает на планете

Разрыв по половому признаку на Земле не слишком велик – разница 1%. Меньшиной сейчас являются женщины, которых чуть менее 4 миллиардов – 49,5% всего населения.



Кого на планете больше – женщин или мужчин / Скриншот из Countrymeters

В каких странах больше людей

Первые строчки в рейтинге густонаселенности занимают Китай – 18,18% популяции человечества, а также Индия – 17,72%. После них с большим отрывом уже идут США, где живут всего 4,20% людей.

Топ-10 густонаселенных государств мира / Скриншот из Countrymeters

Какие религии преобладают на планете в 2022 году

Больше всего жителей планеты определяют себя как христиан разных конфессий – 31,7%. Исповедников Ислама на Земле меньше примерно на полмиллиарда – 24,9% всех людей.

А вот на третьем месте, по данным социологических исследований, люди без принадлежности к каким-либо религиям или верованиям. В общей сложности их более 1,2 миллиарда – 15,3% человечества.



Самые распространенные религии мира / Скриншот из Countrymeters

Какая глобальная возрастная структура жителей планеты

По состоянию на начало 2022 года, по данным Countrymeters, мир имел такое возрастное распределение населения:

26,2% – до 15 лет

63,9% – от 15 до 64 лет

7,4% – люди старше 65 лет.

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