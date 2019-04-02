Население Земли стремительно растет: в ООН назвали цифру

В 2019 году численность населения Земли составила 7,7 миллиардов людей. Население планеты продолжает расти и уже через 30 лет может увеличиться еще на 2 миллиарда.

К концу века население Земли может увеличиться до 11 миллиардов человек. Об этом рассказала первый заместитель Генсека ООН Амина Мохамед в ходе сессии Комиссии по народонаселению и развитию.

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Рост численности населения и экономический рост привели к огромному росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды,

- отметила Мохамед.

Вместе с тем, в ООН добавляют: кроме стремительного роста, население Земли стареет, происходит процесс снижения рождаемости и урбанизации.

Старение планеты

Так, доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения растет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели вырастут до 28% и 23% соответственно.

Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится – от нынешних 8% до 18%.

В Африке, где сегодня проживает самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9%.

Уменьшение рождаемости

Вместе с тем, уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости составляет 2,5 ребенка на одну женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70% населения Мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Урбанизация

Что касается урбанизации, то уже сейчас примерно 56% мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить путем увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран Мира, а к 2050 году – примерно 68%.