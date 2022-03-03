Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что по состоянию на 22:55 2 марта области оказывают невероятно большую гуманитарную помощь . Она действительно понадобится, если оккупант попытается взять Николаев в окружение, однако горожане, власть и ВСУ постараются не дать агрессору возможности это сделать.

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Новое вооружение

Виталий Ким отмечает, что в область присылают очень много оружия , которое поможет выгнать оккупантов из украинской земли. Глава ОВА обещает, что не расскажет, когда они получат для защиты новый Javelin до тех пор, пока не придется его использовать на захватчиках.

Активные бои

Сейчас в области продолжаются бои в Вознесенске – там находится около 130 пехотинцев, 30 танков и БМП. Мародеры уже ограбили магазины, украли еду и забрали от местных жителей "каких-то поросят". Противостояние продолжается. За наших ребят в Вознесенске держат кулаки – оккупантов уже не удалось пустить на другой берег, взорвав мосты.

Единственный для них выход (оккупантов – ред. 24 канал) – это отступать в другую общину, где такие же люди, у которых сил еще много. Думаю, наш противник этой ночью будет спать плохо, потому что мы на своей земле, мы знаем особенности ландшафта, знаем карту, а они в трех соснах теряются,

– подчеркнул Виталий Ким.

"Сегодня ребята достали из БТРа GSM-карту, которую они использовали для навигации. Поэтому сегодня им точно не весело будет спать, но посмотрим. чтобы их не разбомбили. Ну, но пусть катаются, пусть уморятся, а мы подождем", – добавляет глава Николаевской ОВА.

Новая стратегия

По словам Кима, оккупанты где-то и должны остановиться, и тогда им передадут "привет" . Множество жителей уже ждут этого.

Кроме того, в область приехали многие противотанковые установки, тероборона лучше оснащена, а города Николаевщины, соответственно, стали еще более защищенными . В настоящее время область работает над новой стратегией защиты Николаева.