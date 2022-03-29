Об этом глава государства сказал на вечернем брифинге 29 марта, сообщает 24 канал. И подчеркнул, что сейчас не стоит терять бдительности.

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"Ситуация не стала легче. Масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны", – отметил Зеленский.

Поэтому, как он подчеркнул, оборонительных усилий уменьшать сейчас не собираются. Поскольку главная задача на сегодня – это оборона Украины.

Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это на сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства. Гарантия, которая работает,

– подчеркнул он.

Оснований доверять россиянам нет

Глава государства подчеркнул, что те сигналы, которые звучат с переговорной площадки, можно называть положительными. Однако они "не заглушают разрывы русских снарядов".

"Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, которые звучат от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения. Украинцы – не наивные люди", – подчеркнул он.

Дело в том, что за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие 8 лет войны на Донбассе все уже научились, что доверять можно лишь конкретному результату и фактам. Сейчас они такие:

враг до сих пор на нашей территории;

обстрелы наших городов продолжаются;

Мариуполь заблокирован;

ракетные и авиационные удары не прекращаются.

Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс. В той мере, в какой это действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат,

– подчеркнул Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 29 марта: смотрите видео