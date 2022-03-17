Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Владимир Путин убежден, что главное – это договоренности с Соединенными Штатами.

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Однако там он никаких гарантий тоже не получит, заверил бывший глава МИД.

Наша война запустит процесс перезагрузки мира,

– подчеркнул Климкин.

При этом, по мнению эксперта, Путин во все эти гарантии тоже не верит. Он будет пытаться сделать так, чтобы Украина не существовала.

Глава Кремля стремится к нашей полной демилитаризации, дестабилизации, федерализации и в конце концов – деукраинизации Украины. Это его реальный план и до сих пор считает его реалистичным, как добавил Климкин.