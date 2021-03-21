Нашествие мышей в Австралии: грызуны "захватили" фермы, супермаркеты и кусают людей – видео
В поселках штата Новый Южный Уэльс, что в Австралии, настоящее нашествие мышей. Их видно просто повсюду, даже в супермаркетах. Хуже всего то, что они кусают людей.
Источник:Sky
На фермах
Нашествие мышей увидели после того, как фермеры собрали урожай зерна. Грызуны бегают на фермах повсюду: в шкафах, комнатах, на кухне и так далее.
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Фермеры волнуются, чтобы мыши не испортили им сено, которое те заготовили на зиму.
Более того, справиться с ними не так просто, ведь мыши очень быстро размножаются. Также количество грызунов значительно увеличивается из-за необычайно обильных дождей, которые зафиксировали на востоке в Австралии.
Ночью земля просто движется с тысячами мышей, они просто бегут вокруг,
– сказал фермер Рон Маккей телеканалу ABC.
В супермаркетах
В супермаркетах также пока не побороли нашествие. Выход пока только один – еду хранят в герметичных контейнерах.
Владелец продуктового магазина в городе Гуларгамбоне ежедневно вылавливает 400 – 600 мышей. Он тратит примерно 6 часов ежедневно на то, чтобы убрать грязь, которую образуют мыши.
В супермаркете борются с грызунами / Фото ABC
В помещении часто стоит вонь. Однако не из-за самих мышей, а потому, что многие из них умирают прямо в супермаркете.
В Департаменте здравоохранения сообщили, что мыши покусали уже 3 человек.
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