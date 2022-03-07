Владимир Зеленский сказал, что на Юге развернулось такое национальное движение, мощное проявление украинскости, которого там на улицах и площадях мы еще никогда не видели. Для России такое сопротивление украинцев – страшный сон. Они забыли, что мы не боимся танков, самолетов и пулеметов.

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"Посмотрите сегодня на нашу страну – Чаплинка, Мелитополь, Токмак, Новотроицкое, Херсон, Старобельск – всюду люди защищали себя, хоть у них и нет там оружия", – сказал Президент Украины.

Он добавил, что это наши люди и потому оружие у них есть – храбрость, достоинство, а значит и способность выйти и сказать "Я здесь, это мое и я не отдам свой город, свою общину, свою Украину".

Каждый украинец и украинка, которые вчера, сегодня и завтра будут протестовать против оккупантов – герои,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Тот, кто повторяет "мы один народ" – точно не рассчитывал на такую мощную реакцию", – отметил Президент Украины.

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