По словам Зеленского, показания российских пленных доказывают: государство-агрессор сознательно готовило жестокое вторжение в Украину. Многие украинские города уже столкнулись со зверствами захватчиков, которые обстреливают жилые сектора, нападают на мирных жителей и блокируют "зеленые коридоры".

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И даже такая жестокость со стороны России и Беларуси, нарушающих все правила войны, не способна убить человечность украинцев.

Тем не менее, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции. Несмотря на это, наши ракеты в ответ не падают в гражданские объекты России или Беларуси. Откуда на нашу территорию каждый день идут ракеты. Идут колонны техники. Летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов,

– подчеркнул Зеленский.

Утреннее видеообращение Владимира Зеленского 6 марта: смотрите видео

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