Украинские войска ведут тактические контрнаступательные действия в Киевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом Алексей Арестович заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Заметьте Агрессор хочет окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону возле Херсона.

Алексей Арестович отметил, что за сутки состояние, положение и характер действий россиян не изменилось. Однако наши войска идут в контрнаступление.

Наши войска начали маленькие тактические, но контрнаступательные действия,

– заявил Арестович.

Брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео