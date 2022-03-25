Среди них есть и высшие командиры. Об этом во время своего обращения к украинскому народу вечером пятницы, 25 марта, сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также ВСУ показали оккупантам, что море не будет спокойным – там будет огонь, – Зеленский

Сдерживая оккупантов, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. Разговор должен быть серьезным,

– сказал президент.

"Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. Других украинский народ не будет принимать", – продолжил глава государства.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что в войне уже погибли 16 тысяч российских оккупантов.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео