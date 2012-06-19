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      Нашлись 11 казахстанских пограничников

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      Пограничная застава
      Пограничная застава / quorum.kz

      Казахстанские пограничники, которые исчезли утром 18 июня с погранзаставы "Терсайрик", нашлись за 18 километров от места несения службы.

      Об этом говорится в сообщении Комитета национальной безопасности Казахстана.

      "19 июня 2012 года в 13:40 в 18 километрах от пограничной заставы "Терсайрик" вблизи населенного пункта Жанаталап, Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области поисковой группой обнаружены все одиннадцать военнослужащих срочной службы пограничной заставы "Терсайрик" Зайсанского пограничного отряда регионального управления "Шигис", - сообщают в Комитете.

      Информация о том, что 11 пограничников самовольно покинули свою заставу, появилась сегодня утром. Военнослужащие пропали без оружия.

      Сначала начальник заставы попытался самостоятельно организовать поиск, однако позже к розыску дезертиров подключились представители пограничной службы, МВД и КНБ.

      Теги: Новости Казахстана
      Источник: Лента.Ру
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      Новости за 19 июня 2012
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