По данным Главного управления разведки Минобороны, россияне начали массово вывозить украинских граждан на территорию России. Такой случай был зафиксирован и в Мариуполе, откуда оккупанты насильно вывезли несколько тысяч жителей.

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Россия открыла "фильтрационные лагеря" для украинцев

Сначала украинцев заставляют пройти "фильтрационные лагеря". Один из них действует в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданских, изымая у них документы. С украинцами работают сотрудники российской ФСБ.

Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край,

– сообщили в ГУР.

В распоряжении разведки есть неопровержимое свидетельство бесчеловечного обращения с украинцами. Известно, что оккупанты не оказывают нашим гражданам медицинскую помощь и недостаточно обеспечивают их продовольствием.

Украинцев отправляют как можно дальше от Родины

После прохождения "фильтрационных лагерей" украинцам предлагают официальное трудоустройство через российские центры занятости.

Однако "работу" насильно вывезенным украинцам предлагают не вблизи границы. И не в Москве или Санкт-Петербурге, а в отдаленных и экономически депрессивных областях РФ. Конечным пунктом назначения называют ряд северных регионов, в частности Сахалин.

Соглашающимся выдают документы, которые запрещают выезд из России в течение 2 лет. Судьба тех, кто не согласен на условия оккупантов, остается неизвестной.

Обратите внимание! Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права. Россия откровенно ведет себя как государство-террорист.

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