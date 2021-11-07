Один из кураторов проекта "Крым, 5 утра" Алим Алиев заявил, что в Крыму сейчас происходит новая колонизация, где нарушения прав человека — это "верхушка айсберга", ведь в основе лежит стремление Россией уничтожить идентичность украинцев и крымских татар. Что же такое "Крым, 5 утра" – читайте в материале 24 канала.

Читайте Общество должно проявлять уважение к этим людям, – интервью с военным психологом

"Крым, 5 утра"

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, в Киеве состоялась премьера документального перформанса, который является частью международного проекта "Крым, 5 утра". Его цель – привлечь внимание к многочисленным нарушениям прав людей, в частности, журналистов и активистов на временно оккупированном Россией полуострове.



Премьера документального перформанса в Киеве / Фото Алины Туришин, 24 канал

Продюсер проекта Вероника Склярова рассказала, что он состоит из пьесы, документального перформанса, книги про сам проект и его героев, а также информационной кампании.

Пьесу написали драматургии Наталья Ворожбит и Анастасия Косодий на основе документальных материалов, собранных крымским политологом и общественной активисткой Ленорой Дюльбер. Она общалась с женами, родственниками и адвокатами политзаключенных, которые из-за активной гражданской позиции оказались в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

Эта пьеса находится в книге. Ее чтение сегодня мы увидим на сцене Украинского дома с участием активистов, художников, музыкантов, которые согласились дать голос этим людям в этой истории. Большой компонент этого проекта – вебсайт, где каждый сможет записать свою версию текста на мобильный телефон с помощью другого устройства, чтобы распространить цитаты из этой книги в своих соцсетях,

– рассказала она.



Проект должен привлечь внимание к многочисленным нарушениям прав людей в Крыму / Фото Алины Туришин, 24 канал Проект должен привлечь внимание к многочисленным нарушениям прав людей в Крыму / Фото Алины Туришин, 24 канал

"В Крыму сейчас происходит новая колонизация – колонизация посреди Европы"

Общественный активист Алим Алиев рассказал, что название проекта выбрано неспроста. Ведь это перманентный страх, что "завтра утром к тебе придут с обысками, что завтра заберут кого-то из твоих близких". Их заберут в тюрьмы или они исчезнут, добавил он.

Мужчина рассказал, что есть страх того, что авторитарная российская система "просто переломит наших граждан". Однако его радует, что за последние несколько лет появилось около пяти "очень нишевых, андеграундных инициатив, которые делают важные культурные, художественные, образовательные, журналистские или правозащитные проекты. И это то, что помогает поддерживать крымскотатарскую и украинскую идентичность на полуострове".

Потому что нарушение прав человека – это верхушка айсберга. В основе – попытка уничтожить идентичность. Можно сказать, что в Крыму сейчас происходит новая колонизация. И эта колонизация в Европе – когда мы говорим с международными партнерами, то мы это объясняем. И в основе колонизации всегда – не только замещение населения, а еще и попытка уничтожить сильную идентичность, в том числе коренного народа. Алим Алиев Общественный активист, соучредитель инициативы "Крым SOS", заместитель генерального директора в Украинском институте, один из кураторов проекта "Крым, 5 утра"

Алим Алиев отметил, что недавно вернулся из США, где работал в миссиях разных стран в ООН по новой резолюции по Крыму по правам человека. А также с американскими партнерами в Вашингтоне, в том числе по усилению санкций против тех, кто нарушает права людей в Крыму.



Тема Крыма снова начала подниматься / Фото Алины Туришин, 24 канал

По его словам, тема Крыма, к счастью, снова возвращается к повестке дня. В частности, такие инициативы как саммит "Крымской платформы" и спектакли должны возвращать эту тему и в публичную повестку дня.

"Мы говорим о том, что волнует не только их самих, их семьи, а что волнует нас всех"

Общественный активист рассказал, что одна из главных целей проекта заключается в том, чтобы о политзаключенных, о гражданских журналистах говорили лидеры мнений, влиятельные авторитетные люди в тех странах, где будут показывать этот спектакль. Сейчас формируется перечень этих людей и ведутся переговоры.



Тема спектакля актуальна для всех / Фото Алины Туришин, 24 канал

Текст пьесы и вебсайт проекта сделаны на двух языках. Его можно загрузить также на английском. В планах этот проект хотят сделать частью культурной дипломатии. В частности, уже до конца этого года и в 2022 году пьесу планируют показать в Польше и Германии. Впоследствии во Франции и Австрии.

Чтобы распространить этот проект, этот спектакль могут ставить бесплатно любые инициативы по открытой франшизе. Алим Алиев пояснил, что для него лично это очень важный проект, поскольку двое из одиннадцати героев – его друзья.

Для нас важно, чтобы статистика о политзаключенных, нарушения прав в Крыму превращалась в голоса. Поэтому мы рассказываем человеческие истории, поэтому мы говорим о том, что волнует не только их самих, их семьи, а что волнует нас всех. Я надеюсь, что сегодня эта премьера и спектакль докажет то, что Крым – не только очень близкий и не только такой, который мы временно потеряли, а он важен и для украинцев, и для жителей других стран,

– добавил он.

В пьесу вошло одиннадцать историй. Вероника Склярова уточнила, что "говорить и давать этим историям огласку – наша ответственность, потому что почти все заключенные, о которых мы здесь говорим, – это гражданские журналисты, которые выбрали за свое призвание давать голос тому беспределу, который есть на полуострове". Среди них также есть крымскотатарский активист, политик и журналист Нариман Джелял.

3-4 августа в Крыму задержали пятерых крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем была избрана мера пресечения – содержание под стражей. Федеральная служба безопасности России 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемовы якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в ФСБ назвали посредником.

"Все эти сонные люди просыпаются и не понимают, что происходит, потому что к ним ломятся в дверь"

Художник, автор идеи инсталляции Вальдимар Клюзко, который сделал сценографию для проекта, рассказывает, что частью, участником перфоменса стала лента, которая символизирует запрет к месту, где происходит чрезвычайное событие. Крым для украинцев, говорит мужчина, – зона непонятности.

Мы получаем мало информации о нем и о людях, которые там заключены. Фактически это первый проект, который рассказывает о их судьбе. На ленте есть угол наклона. Он воспроизводит 5 часов утра – это время, когда происходят обыски в домах. И все эти сонные люди просыпаются и не понимают, что происходит, потому что к ним ломятся в дверь, забирают главу семьи,

– сказал он.



"Лента превращается в решетку" / Фото Алины Туришин, 24 канал Клюзко объяснил, что если находиться внутри шатра, который является частью перфоменса, то "вы якобы находитесь в доме. Здесь словно домашняя атмосфера, лежат ковры. А можете оставаться в стороне за лентой. Тогда лента превращается в решетку". У нас каждая тема забывается. У нас есть события, которые мы постоянно, как панихиду, производим, – День Чернобыльской трагедии, День памяти жертв Бабьего Яра, Майдан. И очень важно не забывать,

– добавил он. В художественном плане, отметил автор идеи инсталляции, очень мало проектов, которые могут рассказать о Крыме доступно, просто и интересно. По его словам, искусство – это универсальный язык, на котором мы говорим с миром. Поэтому если сделать такую инсталляцию и в других городах, то она вызовет любопытство, на которое начнут реагировать люди и узнавать об этом. Именно поэтому каждый художественный акт – важен.

"Лента символизирует запрет к месту, где происходит чрезвычайное происшествие" / Фото Алины Туришин, 24 канал "Лента символизирует запрет к месту, где происходит чрезвычайное происшествие" / Фото Алины Туришин, 24 канал К перфоменсу также присоединились известные украинские художники и художницы, активисты, журналисты и музыканты. В частности, украинская певица из Крыма Джамала; директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук; журналистка, правозащитница, общественная деятельница Мирослава Гонгадзе, журналистка из Крыма, главный редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева; украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев; солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк; журналист, ведущий "Свобода слова на ICTV" Вадим Карпяк; актриса Екатерина Молчанова; солистка украинской группы GoA Екатерина Павленко; основатель благотворительного фонда "Поверь в себя" Ирина Иванчик; писательница Екатерина Калитко.



Голоса из одиннадцати историй озвучили известные украинские деятели / Фото Алины Туришин, 24 канал Голоса из одиннадцати историй озвучили известные украинские деятели / Фото Алины Туришин, 24 канал

"За статистикой стоят истории реальных живых людей"

Украинский режиссер из Крыма Ахтем Сеитаблаев рассказал, что озвучивая истории 11 героев, ничего особенного пропускать через себя ему не нужно. Он ведь лично почти всех знает.

Поэтому это чрезвычайно эмоционально и трепетно, зная их и зная, что происходит сейчас в Крыму. Спокойным оставаться фактически невозможно. Это мешает профессии, потому что профессия требует от нас не включаться с точки зрения эмоций, но это трудно,

– пояснил он.



Сеитаблаев лично знает почти всех героев пьесы / Фото Алины Туришин, 24 канал Сеитаблаев лично знает почти всех героев пьесы / Фото Алины Туришин, 24 канал

Актально Мне пришлось хоронить одного за другим, – интервью с военным капелланом Андреем Зелинским

Солистка украинской группы GoA Екатерина Павленко, которая озвучила голос истории, считает, что о таких вещах нужно говорить через искусство, ведь сейчас большинство историй политзаключенных превратились в сухую статистику.

Я чувствую боль. Мне грустно, мне очень больно осознавать, что это происходит в 21 веке. Мне очень грустно осознавать, что история повторяется и что мы почти не можем на это повлиять,

– заявила она.



Павленко призналась, что чувствует боль / Фото Алины Туришин, 24 канал

По словам Павленко, люди иногда совсем забывают, что за этой статистикой стоят истории реальных живых людей.

Поэтому, мне кажется, таким образом мы можем привлечь больше внимания к этой теме. Ведь она исчезла из информационного пространства и из-за этого люди перестали вообще вспоминать об этом. Мне кажется, что им надо напоминать, потому что это происходит здесь и сейчас, и очень важно поднимать эту тему, потому что этим людям нужна наша поддержка,

– добавила Павленко.

"Равнодушие и молчание об этой проблеме – самый большой страх"

Режиссер перформанса Дмитрий Костюминский подчеркнул, что "о теме Крыма, об этой большой проблеме, об этих арестах, очень печальной истории надо говорить не только через искусство, а любыми возможными способами". А искусством можно присоединить лишь другую целевую аудиторию к этой проблематике. Режиссер отметил, что для него это важнейший спектакль за всю его театральную карьеру.



Режиссер призвал максимально привлекать внимание к проблеме / Фото Алины Туришин, 24 канал

Когда я слышу эти истории, то я слышу о том, что со мной это тоже может произойти. И когда я читаю этот текст, я думаю, что на этом месте может быть все. Я не хотел бы, чтобы так случилось. Я думаю, что очень многие хотят сделать так, чтобы о теме Крыма не говорили. Я не знаю, затихает эта тема или нет, но попытки этого процесса есть. Я думаю, что нужна намного большая огласка этой проблемы, чем которая есть,

– добавил он.

Костюминский признался, что для него самым большим страхом являются равнодушие и молчание об этой проблеме.

Этот проект реализован театральной компанией Dollmen при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Меджлиса крымскотатарского народа.